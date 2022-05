Palhares viabiliza “Meu Campinho” e aguarda licitação

Bairros terão estruturas esportivas e de lazer

A Prefeitura de Jacarezinho aguarda aprovação do Paranacidade para publicar os editais de licitação da implantação de dois novos espaços para práticas esportivas, de lazer e recreação denominados “Meu Campinho”.

A informação é do chefe do executivo, Marcelo Palhares (foto). As obras serão realizadas com recursos do programa “Paraná Mais Cidades”, graças a indicações do deputado estadual Luiz Carlos Martins (PP) e do ex-deputado estadual Paulo Do Carmo (PSL).

A indicação de Martins contemplou o bairro Jardim Alves, enquanto a de Do Carmo vai atender a população da Vila Maria/Dom Pedro Filipak (final da Rua Iguaçu). Cada deputado destinou R$ 320 mil para essas obras, totalizando R$ 640 mil. A Prefeitura aplicará, a título de contrapartida, mais R$ 218 mil. Ao todo serão investidos R$ 858 mil na construção de alambrados, sanitários, vestiários, entre outras benfeitorias.

Serviço – Os interessados em retirar os referidos Editais poderão solicitá-los ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br), telefone (43) 3911-3018, ou baixá-los no site da Prefeitura (www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao), sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local das Licitações: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335.

Veja aqui mais detalhes da obra:

https://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/Pagina/EL1-ARENA-MEU-CAMPINHO