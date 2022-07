Desconfia de filho e confirma receptação

Aconteceu no fim de semana em Joaquim Távora

No fim de semana, compareceu no pelotão da PM de Joaquim Távora o próprio pai de um jovem de 17 anos. Ele contou que já há cerca de dez dias, o filho chegou no sítio da família, no bairro rural conhecido como Iapar com um Fiat Palio. E deixou o carro no local, alegando que seria de um amigo.

Só que acabaram desconfiando, conferiram os documentos e descobriram que era de cor vermelha, mas estava pintado de preto. Na PM, descobriram que o Palio tinha queixa de furto ocorrido em Ribeirão do Pinhal no mês passado.

Receptação é o provável que tenha ocorrido.

O veículo foi guinchado até a DP local para ser restituído ao proprietário.