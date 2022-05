Ângela: “Pacificar bolsonaristas é mais importante até que derrotar Bolsonaro”

Opinião da pré-candidata a governadora do PSOL ontem em Santo Antônio da Platina

A professora Ângela Machado, pré-candidata ao governo do Paraná pelo PSOL, visitou o Npdiario na tarde deste sábado, dia 15, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, declarou que “pacificar bolsonaristas é mais importante que derrotar Bolsonaro”, indicando que “precisamos reduzir o número de pessoas que deseja o fim da Democracia, que defenda o fim do Estado Democrático do Direito e tantas outras bobagens”.

Ela, que tomou gosto pela política ainda criança quando o pai lhe explicou o que era consciência de classe, criticou a “irresponsabilidade” do atual presidente da República “que odeia gays, as mulheres, os negros, e todo mundo que pensa diferente dele”.

Estava acompanhada do marido Ezequias Juliatto, do diretor de Juventude do Psol estadual, Gabriel Feltrin e do pré-candidato a deputado federal Janderson Rodrigues.

Professora da rede pública estadual há mais de 20 anos (hoje ainda trabalha 40 horas semanais), feminista e mãe de três filhos, Ângela tem relevante atuação no Cursinho de Educação Popular Emancipa (@redeemancipa.pr), na Vila Verde/CIC(Cidade Industrial de Curitiba e no coletivo de mulheres Juntas (@coletivojuntaspr).

Depois do jornal, participou de encontro na câmara de vereadores local com militantes e simpatizantes.

Ainda não definiu o (a) candidato e o (a) vice-governador(a).

O encontro marcou a continuidade da elaboração de um plano de governo que “contemple as questões imediatas do povo paranaense, cumprindo o papel de verdadeira alternativa anticapitalista de esquerda no Paraná”.

Ela diz lutar pela educação e representar a causa das mulheres, defendendo as pautas da população pobre, da juventude, das comunidades LGBTI+, dos indígenas e das pessoas que vivem nas periferias.