Em Jundiaí do Sul, operação conjunta prende dois homens

Cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliares

Policiais civis e militares de Ribeirão do Pinhal uniram-se na manhã desta terça-feira (26) para realização de uma operação conjunta no município de Jundiaí do Sul. Foram cumpridos, ao todo, três mandados de busca e apreensão domiciliares. A ação teve início às nove horas.

Dois homens foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação dolosa (tipificada como: “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (…)”.

Localizaram três espingardas sem documentação e municiadas, além de uma motocicleta com numeração do chassi e motor suprimidos e sem placa de identificação.

O objetivo da incursão foi apuração de denúncias de disparos de arma de fogo e caça ilegal.

Os homens presos pagaram fiança estipulada em R$ 1.500,00 cada e vão responder o processo em liberdade.

Foram arrecadados, ainda, materiais proibidos de pesca que serão encaminhados para a Polícia Ambiental para providências administrativas e provável destruição. O inquérito deve ser encaminhado para a Justiça ainda nesta semana.