Oito empresas assinam contratos com a Prefeitura de Ibaiti

Instalação será no Parque Industrial Liberato Regazzo I, II e III

Na ultima sexta-feira, dia 10, um total de oito empresas assinaram o contrato administrativo de concessão de uso para se instalarem no Parque Industrial Liberato Regazzo I, II e III (Trevo Japira e Água da Limeira), município de Ibaiti. As assinaturas dos contratos ocorreram na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e foram acompanhados pela secretária da pasta, Fernanda da Silva Graça Leal.

A concessão para uso dos lotes nos parques industriais, realizadas pelas Prefeitura de Ibaiti, foram efetivadas após publicação de edital de concorrência pública para concessão de direito real de uso não remunerado sobre bens imóveis obedecendo as formalidades legais.

O contrato administrativo de concessão, de acordo com a lei, será concedido às empresas interessadas mediante Processo Licitatório, na modalidade Concorrência para utilização do imóvel, por um prazo de dez anos a partir do firmamento do termo de concessão de uso, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que cumpridas e mantidas as mesmas condições contidas na proposta vencedora no procedimento licitatório, além da aprovação pelo Conselho Especial de Desenvolvimento Econômico de Ibaiti – CEDEI.

O instrumento visa tornar Ibaiti uma cidade ainda mais competitiva, com uma política de incentivo à instalação de novas empresas e de expansão de empreendimentos existentes e maior geração de emprego e renda à população.

O projeto de lei de incentivo à instalação de novas empresas no município de Ibaiti, foi apresentado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho na Câmara Municipal e aprovado por unanimidade pelos vereadores em Sessão ordinária no mês de março deste ano e sancionado pelo prefeito no mês de junho.

Com a instalação dessas oito empresas nos parques industriais, estima-se inicialmente a abertura de 136 (cento e trinta e seis) novos empregos. Após a efetivação de todas as concessões, a estimativa é de um aumento, inicialmente, em torno de mais de 500 (quinhentos) novos empregos diretos no município de Ibaiti.

Para a secretária Municipal da Indústria e Comércio, Fernanda da Silva Graça Leal, a concessão de incentivos para a instalação de novas empresas pelo Executivo vai fomentar ainda mais empregos no município. “A concessão de imóveis no Parque Industrial, mediante Processo Licitatório, para a instalação de novas indústrias vai beneficiar não somente as empresas que vierem a se instalar aqui, mas também aquelas que já estão instaladas e que precisam de auxílio para expandir ainda mais suas atividades”, comentou.

De acordo com o prefeito, Ibaiti avança cada vez mais como o município polo em desenvolvimento na região. “No momento em que muitas empresas no país passam por dificuldades devido a crise sanitária, as ações de incentivos como estas que estamos desenvolvendo em Ibaiti, permitem que os empresários possam ampliar suas atividades em nosso município com mais segurança econômica, garantindo assim, o fortalecimento do seu negócio e o aumento na geração de emprego e renda para a nossa população”, explicou Dr. Antonely Carvalho.