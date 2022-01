Obras de duplicação alteram parcialmente a rodovia PR-092

Trevo de acesso à Salto do Itararé e Siqueira Campos está mudado

As obras de duplicação alteraram o trânsito na PR-092 desde o final de 2021 no trevo de acesso à Salto do Itararé e Siqueira Campos e a população ainda não se acostumou.

O tráfego de ambos os sentidos foi desviado para as novas vias marginais à esquerda e à direita.

A mudança é necessária para início das obras de interseção entre as rodovias PR-092 e PR-424 (acesso à Salto de Itararé).

Conforme a sinalização instalada, quem trafegar pela Rodovia PR-424 sentido Siqueira Campos e desejar continuar viagem à Wenceslau Braz deverá realizar o retorno no trevo de acesso à PR-272 sentido Tomazina. Os fluxos da PR-092 de Wenceslau Braz à Quatiguá, em ambos os sentidos, não terão alterações e serão ligados pelas vias marginais esquerda e direita.

Solicitada atenção à sinalização da via, reduzir a velocidade próximo às obras, obedecer aos operadores e evitar cruzamentos perigosos sobre a pista.