Novos poços artesianos para Siqueira Campos

Atendida a demanda de falta d’água da região

Neste domingo, dia 12, o novo poço artesiano, que começou ser perfurado no sábado 11, jorrou aproximadamente 50 mil litros de água por hora a uma profundidade de 200 metros. A informação é dos técnicos da Perfugel, empresa que executou o serviço.

Acabar de vez com a falta de água no Balneário da Alemoa e Vila Rural, foi um compromisso assumido durante a campanha do prefeito Luiz Henrique Germano e do vice Paulo Cesar Leite Santos ‘Paulão’, que está inserido no plano de governo de 2020.

O novo poço que foi perfurado na Vila Rural, está sendo acompanhado pelo coordenador da equipe da prefeitura, o ex vereador Ari Lima, que indicou o local mais adequado para os técnicos da Perfugel. Os 50 mil litros de água que estão jorrando por hora, devem acabar em definitivo com a falta de água nos dois bairros, que estarão interligados pelo novo sistema de canalização, que será realizada nos próximos dias.

Germano, comemorou a explosão de água que alcançou vários metros de altura, “a imagem da água sendo jogada para o alto é extremamente gratificante, pois sabemos o quanto estas duas comunidades sofreram nos últimos anos com a falta de água. Assumimos junto com o Paulão, o compromisso de sanar esse problema durante nossa gestão e aí está o resultado, água com abundância para nossa gente. Vamos cumprir me 100% os compromissos assumidos com a comunidade”, disse Germano.

O vice prefeito Paulão, falou da satisfação de em tão pouco tempo a administração estar cumprindo compromissos assumidos durante a campanha, “estamos caminhando com os pés no chão, um passo de cada vez, porém sem esquecer dos compromissos assumidos com toda a nossa comunidade. No Balneário da Alemoa, já cumprimos vários compromissos assumidos, como equipamentos para atender as demandas dos agricultores da região, ambulância, pavimentação com poliedro da estrada que liga o Balneário, entre outras, porém esse novo poço consideramos a obra mais importante realizada até agora, pois era um antigo anseio de toda a comunidade. Vamos continuar buscando sempre o melhor para nossa gente”, diz Paulão.

O ex vereador Lima, fala da importância do poço para a comunidade as duas comunidades, “primeiro quero destacar a seriedade da administração do prefeito Germano e do vice Paulão, que vem cumpridos compromissos assumidos com a comunidade siqueirense, bem como a nossa comunidade do Balneário e Vila Rural. O Balneário da Alemoa cresceu, os turistas aumentaram e a nossa água continuava a mesma. Esse novo poço com certeza vai atender as necessidades da falta de água por muitos anos”, destaca o coordenador.

O investimento da obra foi de R$ 85.430,00 (oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais) Recurso Livre.

Reportagem: Agência Criativa