Novos conjuntos habitacionais atenderão Figueira e Curiúva

Investimentos de R$ 9,5 milhões do programa Casa Fácil Paraná em 121 moradias

Técnicos da Cohapar vistoriaram nesta quarta-feira (21) as obras de dois novos conjuntos em construção pelo Governo do Estado no Norte Pioneiro. São 47 novas moradias em Figueira e 74 em Curiúva, que recebem investimentos de R$ 9,5 milhões do programa Casa Fácil Paraná.

Os empreendimentos serão destinados a famílias com renda mensal de um a seis salários mínimos e que não possuem casa própria. As vantagens do programa incluem a isenção de entrada, juros menores que os de mercado e financiamento em até 30 anos diretamente com a Cohapar.

De acordo com o coordenador regional da companhia Michael Faleiros, o empreendimento de Figueira já alcançou mais de 60% de conclusão do cronograma, mesmo com as dificuldades de insumos impostas pela pandemia.

“A obra já conta com as casas levantadas e cobertas e boa parte da infraestrutura feita”, afirma Faleiros. “A região do Norte Pioneiro sofreu um impacto significativo no que diz respeito à escassez de material, mas a previsão de entrega é para o final do ano”.

Em Curiúva, a construção das 74 moradias, orçada em R$ 5,3 milhões, deverá ser concluída em 2022. “A empresa já realizou a patamarização do terreno, separação dos lotes e demarcação do solo”, informa Faleiros.

De acordo com o diretor de Gestão e Planejamento de Curiúva, Douglas Delfino, o município possui uma lista com mais de mil inscritos a procura da casa própria. “O empreendimento vem ao encontro de uma necessidade do município e a expectativa é de que muitas famílias irão se enquadrar nos critérios do programa”, diz Delfino. “Vamos conseguir ajudar famílias a realizarem o sonho da casa própria e saírem de alugueis onerosos”.

COMO PARTICIPAR – Quem tiver interesse em adquirir um dos imóveis deve acessar cohapar.pr.gov.br/cadastro, selecionar o município de interesse e preencher dados pessoais, profissionais, financeiros e familiares. Aqueles que já se inscreveram nos últimos dois anos estão automaticamente habilitados a participar do processo, mas é importante manter as informações de contato atualizadas, pois as convocações são feitas por e-mail e telefone.

Em caso de dúvidas ou dificuldades com a inscrição, é possível obter ajuda da regional da Cohapar de Cornélio Procópio pelo telefone (43) 3520-8500, que também funciona como WhatsApp. O atendimento é prestado de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 17h.