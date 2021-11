Novembro Azul em Ibaiti com palestras, consultas e exames

Unidade de Saúde de Apoio Rural do Patrimônio do Café realiza atendimento à população masculina

A Unidade Básica de Apoio Rural – USAR do Patrimônio do Café realizou nesta quinta-feira (25), o dia exclusivo em atendimento à saúde do homem. O projeto faz parte da Campanha Novembro Azul desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti.

Pela manhã, foi realizada uma palestra sobre os cuidados com a prevenção contra o câncer de próstata com a enfermeira Marli Maessaka dos Santos. Durante o dia foram realizados avaliações médicas com o médico Dr. Evandro Félix Morais, além de exames de PSA para detectar precocemente casos de câncer de próstata e outras condições, como a hiperplasia prostática benigna e a prostatite na população masculina. A tarde, houve um lanche com refrigerantes para todos os pacientes, proporcionado pelo vereador Tadeu Melancia que é morador do bairro.

NOVEMBRO AZUL

Neste Mês de novembro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ibaiti estão empenhadas na Campanha Novembro Azul, com programas voltados à saúde do homem.

As equipes das UBS estão realizando avaliações médicas, exames de PSA para detectar precocemente casos de câncer de próstata e outras condições, como a hiperplasia prostática benigna e a prostatite na população masculina. As Unidades Básicas também encaminham os pacientes, se for o caso, para a realização de exames com médicos urologistas.

O Novembro Azul foi criado com o objetivo de desenvolver ações que estimulem a população masculina a dedicar mais atenção à saúde e se conscientizar da importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) propõe como tema este ano: “Cuidar da saúde também é coisa de homem! Previna-se, cuide da sua família e procure a Unidade de Saúde mais próxima”.

A escolha vai ajudar no fortalecimento do acesso dos homens a Atenção Primária à Saúde (APS), mantendo a população masculina mais perto dos serviços em redes, cuidados rotineiros e consultas periódicas.