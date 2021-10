Nova ponte sobre rio Lajeado em Abatiá

Obra concluída liga os bairros Matida e Morada do Sol

Nesta segunda-feira, dia 25, o prefeito Nelson Garcia Júnior, o Garcia do Posto (PDT), de Abatiá, confirmou a conclusão da obra de construção da ponte sobre o rio Lajeado, ligando os bairros Matida e Morada do Sol. A obra realizada com recursos do Governo do Estado custou R$ 14 milhões.

“As duas comunidades são próximas, mas estavam divididas pela falta de uma ponte. A prefeitura de Abatiá diminuiu essa distância, ao propor a construção da ligação entre as duas comunidades, com recursos do Governo do Estado”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que representa a cidade na Assembleia Legislativa.

A prefeitura também realizou uma série de obras de infraestrutura, com a readequação das vias e acesso dos dois bairros.