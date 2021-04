Traficante é preso em Abatiá

Ação conjunta entre civis e militares surtiu efeito positivo

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal e militares de Abatiá realizaram na tarde desta quinta-feira, 29, operação conjunta na Rua José Pacheco, localizada no centro abatiaense.

Munidos de um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Ribeirão do Pinhal, inspecionaram a residência de um elemento de 26 anos.

Os policiais tinham uma informação dando conta que comercializava a maconha, através do sistema delivery, utilizando uma motocicleta.

Ao se depararem com o rapaz, ele correu para o interior de sua residência ocasião em que jogou grande parte da maconha no interior do vaso sanitário.

No entanto, parte do entorpecente ainda foi recuperada pelos policiais.

O indivíduo foi encaminhado para a Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal, gerida pelo Depen (Departamento Penitenciário do Paraná).