Fascinante Gata da Semana é de Ibaiti

Assim como o nome diferente, possui um charme exótico e atraente

Hallana Paula Silva Lopes (fotos) tem 18 anos de beleza e exuberância.

Com Ensino Médio completo, gosta de caminhar, tirar fotos, ler livros e reside com a família em Ibaiti.

Estudar, ser independente financeiramente, realizar os sonhos. ..E uma das metas é “conseguir a carreira do Miss para estar ajudando o país e mostrar o quanto a mulher brasileira tem poder”.

Meiga, simpática, humilde, uma menina que independente de qualquer coisa permanece feliz.

Linda, a maravilhosa jovem emerge, fantástica, como a nova Gata da Semana.