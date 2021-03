Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Vacinação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) pede à Secretaria da Saúde do Paraná detalhes sobre as quantidades e prazos das entregas das vacinas Coronavac (Butantã) e Astrazeneca (FioCruz), previstas para março, abril e maio.

O Primeiro secretário da Alep defende que a vacinação é a forma mais segura de se proteger e de conter a disseminação da doença, reduzindo a hospitalização e desafogando o sistema público de saúde, que se encontra em colapso. “A vacinação em massa é essencial para retomarmos a normalidade da atividade econômica no país”, acrescenta. A Secretaria da Saúde disse que a expectativa é vacinar idosos acima de 60 anos em abril e finalizar a imunização dos grupos prioritários até maio, que representam 4 milhões de paranaenses imunizados.

União garante vacina

Prefeitos de 41 municípios do Norte Pioneiro vão investir R$ 11,6 milhões na aquisição de 232 mil doses de vacina. Apenas São José da Boa Vista e Pinhalão não aderiram ao consórcio para a compra dos imunizantes, formalizado pelos consórcios de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) e do Norte Pioneiro (Cisnorpi). A negociação prevê a compra de doses da vacina russa Sputnik V. Parte dos recursos será aplicada pelos municípios e o restante pelo Governo do Paraná, que poderá fazer aportes financeiros para auxiliar na compra das doses da vacina.

Calamidade Pública

Congonhinhas, Cornélio Procópio, Pinhalão, Santo Antônio da Platina, Cambará, Ribeirão Claro e São José da Boa Vista continuam em Estado de Calamidade Pública por conta da pandemia do novo coronavírus. No ano passado, os deputados estaduais reconheceram a situação emergencial em 331 cidades paranaenses. Agora, diante do agravamento da pandemia, os municípios pedem a renovação dos decretos municipais, em consonância com o decreto do Governo do Estado que prorrogou a situação emergencial até o final do primeiro semestre. O reconhecimento do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa cumpre o que prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Novos leitos

O Norte Pioneiro terá mais 12 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento exclusivo aos pacientes com Covid-19. A informação foi confirmada pelo deputado Romanelli, que anunciou que as unidades serão instaladas nos próximos 15 dias, em Santo Antônio da Platina. Cinco leitos no Hospital Regional, cinco no Hospital Nossa Senhora Saúde e dois no Pronto Socorro Municipal. Romanelli lembra que a iniciativa atende a pedido expresso do prefeito José da Silva Coelho, o Professor Zezão (Pode), que apelou ao deputado para intervir e solicitar ajuda do Estado para a instalação de novos leitos, que atendam a região do Norte Pioneiro.

Respiradores

A Casa de Saúde Dr. João Lima, de Cornélio Procópio, que é uma unidade de referência no tratamento da Covid-19, ganhou quatro novos respiradores para reforço no atendimento. Além disso, a Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e o Cisnop se uniram e compraram 30 bombas de infusão, que já foram entregues ao hospital. A iniciativa foi comemorada pelos prefeitos de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), e de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (PTB), presidentes da Amunop e do Cisnop, respectivamente. Ambos agradecem ao empenho do deputado Romanelli pelo incentivo e apoio. Joaquim Távora Precisou da intervenção do Ministério Público (MP) para que um homem de 38 anos, infectado por coronavírus, se mantivesse em isolamento social em Joaquim Távora. O "bonitão" sabia que estava com o vírus e mesmo assim manteve a rotina, sem se preocupar com o distanciamento ou com a segurança e saúde de seus conterrâneos. Ele havia sido orientado pela Secretaria Municipal de Saúde para manter-se isolado até receber alta médica, mas foi visto em um supermercado da cidade depois disso. O MP requer que o homem seja condenado ao pagamento de R$ 10 mil a título de compensação pelos danos sociais decorrentes da violação às orientações sanitárias para combate à pandemia de Covid-19.