Norte Pioneiro em Revista Semanal (vídeo)

Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Valorização

O Paraná é o Estado que mantém o maior salário mínimo regional do País. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) destacou o percentual de reajuste definido pelo Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, que é de 10,16% (o que equivale a 100% do INPC).

Segundo ele, o piso vai variar entre R$ 1.617,00 e R$ 1.870,00, conforme a categoria profissional. O salário mínimo regional é uma referência para a negociação das categorias sindicalizadas e uma garantia para aquelas que não têm sindicato ou acordos e convenções coletivas de trabalho. A medida vale exclusivamente para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Norte Pioneiro

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para cursos remotos/online de espanhol, francês, japonês e inglês. As vagas são abertas para jovens e adultos de todo o Brasil. O Centro Internacional de Idiomas oferece opções de cursos de 30 e 60 horas, com aulas via Google Meet e Google Classroom). Os cursos serão realizados no primeiro semestre de 2022.

Nota Paraná

É de Wenceslau Braz o mais novo milionário paranaense. Um consumidor do Norte Pioneiro foi o primeiro sorteado do ano no programa Nota Paraná e foi contemplado com R$ 1 milhão. A identidade do sortudo não foi revelada. O segundo maior prêmio, no valor de R$ 200 mil, saiu para um consumidor de Cascavel. Foram sorteados ainda outros 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

Santo Antônio da Platina

Moradores do bairro Vista Alegre, em Santo Antônio da Platina, comemoraram o término de obras de infraestrutura realizada pela Prefeitura, com recursos do Governo do Paraná.

As obras foram inauguradas pelo prefeito Professor Zezão Coelho (Pode) e lideranças locais, como Adriana Arantes Souza(foto principal) .

O chefe do executivo lembra que os recursos, no valor de cerca de R$ 800 mil, foram conquistados por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com a ajuda do deputado Romanelli.

Jacarezinho

A empresária Ana Carla Molinis, diretora-geral do Grupo Molinis, anunciou a pretensão de expansão dos negócios no Norte Pioneiro, com a abertura de mais um supermercado em Santo Antônio da Platina. Ana Carla é uma das mais jovens empresárias do Paraná.

Com apenas 35 anos, comanda cerca de 500 colaboradores diretos e mais o dobro de indiretos. O grupo mantém uma vasta rede de supermercados e está presente em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Siqueira Campos

O número de casos da Covid-19 voltou a subir no início deste ano e segue aumentando a cada dia. Boletins informativos divulgados pela prefeitura apontam que na primeira semana do ano havia apenas 12 casos positivados da doença e 6 suspeitos. Já na quarta-feira, 12, esse número saltou para 301 casos ativos e 69 pessoas suspeitas que aguardavam o resultado dos exames.

Esclarecimentos

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, deu alguns detalhes e esclarecimentos sobre o combate à Covid-19 na cidade.

Veja e ouça o vídeo abaixo:

Wenceslau Braz

Em Wenceslau Braz, o aumento do número de casos nos primeiros dias de 2022 também preocupa. As autoridades da área da saúde reforçam que os cuidados preventivos devem ser redobrados e intensificados. Para isso, recomendam o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social, para evitar que o vírus se alastre novamente, criando uma nova onda de contaminação.

Caixa d’Água Boa

O deputado Romanelli confirmou o atendimento a famílias de mais quatro municípios do Norte Pioneiro pelo projeto Caixa d’Água Boa. Os próximos municípios a receberem o projeto são Sapopema, São Sebastião da Amoreira, São José da Boa Vista e Wenceslau Braz. Neste ano serão atendidas em todo o Paraná mais de 1,5 mil famílias de 51 municípios. Cada família será atendida com uma caixa d’água de 500 litros e um kit de instalação, além de recurso financeiro no valor de R$ 1.000,00 para viabilizar a instalação do kit e treinamento de como fazê-la.