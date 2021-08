Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Cornélio Procópio

Cornélio Procópio e as cidades da região da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) serão atendidas pelo Programa de Interiorização da secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho. A proposta é implementar Postos Avançados das Agências do Trabalhador; do programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa; da Força-Tarefa Infância Segura; do programa Nossa Gente Paraná e do programa Carretas do Conhecimento.

A ação foi lançada oficialmente.

Pedágio

A Assembleia Legislativa (foto) reiniciou os debates referentes ao pedágio no Paraná. Crítico do modelo inicial proposto pelo Governo Federal, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) apresentou 10 emendas à lei de delegação de rodovias no Estado.

Para ele, o Paraná precisa impor condicionantes para delegar trechos de rodovias estaduais para o programa de concessão elaborado pelo Ministério da Infraestrutura. “Há demandas da sociedade paranaenses que precisam estar expressas na lei”, pontua.

Pedágio 2

Romanelli admite que a atual proposta de concessão é muito melhor que a anterior. “Mas temos muitas preocupações. Nossa intenção é ter a máxima segurança jurídica de que a exploração de rodovias não trará novos prejuízos aos paranaenses pelos próximos 30 anos e que a licitação atenderá aos anseios da nossa sociedade”, afirmou.

Emendas

Entre as 10 emendas apresentadas por Romanelli, algumas vão beneficiar diretamente o Norte Pioneiro. O deputado propõe que a legislação vede a aplicação automática do degrau de 40% após as duplicações. Ele defende a adoção de um depósito de caução, em dinheiro ou títulos do Tesouro Nacional, em lugar do aporte financeiro equivalente a 15% do valor do investimento previsto por lote.

Jataizinho

Romanelli defende também que o Paraná deve exigir na lei a mudança de localização de três pontos de cobrança previstos no programa federal. Entre eles, está a unidade de Jataizinho. A sugestão é para que a praça seja instalada após o cruzamento da BR-369 com a PR-090, em direção a Cornélio Procópio. Proposta, aliás, defendida veementemente nas audiências públicas realizadas pela Frente Parlamentar dos Pedágios, na Assembleia Legislativa do Paraná.

Quatiguá

Outra mudança sugerida é da unidade de Quatiguá, na PR-092. O parlamentar entende que a melhor solução é instalar a praça entre os municípios de Wenceslau Braz e Arapoti. “A transferência do local vai evitar o impacto no trânsito urbano e na agricultura familiar, que encare a produção, empobrece a população e torna a região menos competitiva”, defende.

Copiador do trabalho alheio

Impressionante como o npdiario é simplesmente copiado por “colegas” irresponsáveis e preguiçosos.

A matéria da moça de 26 anos que perdeu a vida em acidente em Santana do Itararé foi “chupada” por um jornal periódico com a maior cara de pau. Alguém pede para o plagiador ter um pouco de respeito e vergonha na cara. A propósito, o mesmo elemento copiou uma foto que tirei de uma reunião da Amunorpi e já republicou três vezes. É o cúmulo da sem-vergonhice.

Sapopema

A Prefeitura de Sapopema se prepara para uma temporada de verão com mais visitantes aos principais atrativos da cidade. A meta é alavancar o turismo sustentável e colocar o norte pioneiro entre os principais destinos turísticos do Paraná.

O Pico Agudo, que recebe milhares de visitantes anualmente, do Brasil e do exterior, é um desses atrativos. A área integra as seis RPPNs (Reservas Particulares de Patrimônio Naturais) de Sapopema que podem receber investimentos no chamado turismo da natureza.

Jacarezinho

Estão abertas as inscrições para a 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho (foto principal). No ano passado, por conta da pandemia, o evento não foi realizado e, em 2021, adaptou-se ao formato on-line.

As inscrições seguem até o dia 15 de setembro e serão aceitos trabalhos realizados entre 2016 e 2021, nas modalidades de desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação, vídeo performance e video-arte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3911-3132.

Santo Antônio da Platina

No fim de semana, foi dia de festa em Santo Antônio da Platina, que comemorou 107 anos. Culto ecumênico na Igreja Metodista Central e missas em ação de graças na Igreja Matriz marcaram o aniversário da cidade.