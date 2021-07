Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Em Alta

O turismo do Norte Pioneiro está em alta, com empreendimentos em construção em Bandeirantes, Sertaneja e Ribeirão Claro (foto principal). Até a Assembleia Legislativa do Paraná reconheceu o potencial da região, ao aprovar a iniciativa do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que propôs o título de utilidade pública à Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro).

Romanelli disse que a instituição atua no fortalecimento do turismo regional e apoia atividades, projetos e iniciativas do turismo dos 16 municípios associados. “A Atunorpi trabalha em conjunto com os municípios da região com alto potencial turístico. Por isso, merece esse reconhecimento”, assinalou.

Plano de Desenvolvimento

Mas não é somente no turismo que o Norte Pioneiro tem se destacado. A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) estão unidas no debate de ações e formação de parcerias para promover o desenvolvimento regional.

A UTFPR está empenhada na criação do Parque Científico e Tecnológico de Cornélio Procópio. E a prefeitura incentiva e apoia a iniciativa de criar um empreendimento com capacidade para ampliar ainda mais o potencial das empresas do Hotel Tecnológico e na incubadora de inovações, que já apresentam resultados em nível nacional. A parceria entre as universidades e a prefeitura é importante para a promoção do desenvolvimento social, cultural e econômico dos municípios do Norte Pioneiro.

Norte Pioneiro

O Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) vai receber R$ 250 mil da União para a aquisição de equipamentos como monitor multiparâmetro, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, desfibrilador, colposcópio, sistema para urodinâmica, imitanciômetro, audiômetro, foco cirúrgico e mobiliários. Romanelli destacou a parceria entre os governos Federal e Estadual para a melhoria da saúde do Norte Pioneiro.

Já o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares (foto) agradeceu ao empenho e compromisso com a liberação da verba para investimento em Saúde do Norte Pioneiro. “Juntos iremos fortalecer cada vez mais a região”, resume.

Santana do Itararé

O Conselho Tutelar de Santana do Itararé ganhou nova sede e carro. O novo espaço foi inaugurado pelo prefeito José de Jesus Izac (PT), que também entregou a chave do carro novo, repassado ao município por indicação do deputado Romanelli.

Ele enfatizou a importância do trabalho do Conselho Tutelar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. “O Conselho Tutelar é o guardião dos direitos das crianças e do adolescente e precisa de melhoria das condições de trabalho para exercer a atividade com segurança e agilidade”, observa.

Ribeirão Claro

A Prefeitura de Ribeirão Claro busca apoio entre os deputados para garantir recursos para a implantação do projeto do novo Centro Cirúrgico da Santa Casa. O prefeito João Carlos Bonato (PSB) e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini (PSB) colocam o projeto embaixo do braço e partem em busca de recursos.

Brasília e Curitiba são os principais destinos dos gestores, que não medem esforços para melhorar a saúde dos ribeirão-clarenses.

Carlópolis

Nos últimos meses, a Prefeitura de Carlópolis tem realizado obras de pavimentação urbana que atendem moradores do centro e bairros. O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) conquistou mais R$ 1 milhão para que essas obras não parem e a cidade toda tenha asfalto de qualidade.

Além disso, foram destinados outros R$ 350 mil para a área da Saúde. Vale lembrar que, além destes investimentos, Carlópolis continua em destaque pelo turismo aquático. Segundo o prefeito, os investimentos estão sendo aplicados com responsabilidade, para preparar o município para a retomada do crescimento.

Cantora platinense e padre Fábio de Melo

Marina Aquino de Oliveira (vídeo e foto) tem 29 anos, é cantora profissional e reside em Santo Antônio da Platina.

Filha de Maria das Graças e Renato de Oliveira, foi surpreendida com um post do padre Fábio de Melo e, mais emocionada ainda, quando o religioso, também cantor, a convidou para fazer uma live com ele na noite desta sexta-feira, dia dois, pelo Instagram da jovem. Marina, que se destaca com MPB embora possua amplo repertório, canta abaixo neste vídeo um trecho da música “Paciência” do compositor Lenine, canção que o padre também já regravou.

O padre Fábio de Melo é um sacerdote católico, cantor, compositor, poeta, escritor, professor e apresentador. Atualmente atua na Diocese de Taubaté em São Paulo.

]Iniciou a carreira musical com a gravadora Paulinas-Comep, posteriormente na gravadora Canção Nova, um projeto independente com músicas tipicamente mineiras, o “Tom de Minas”, passando pela Som Livre e Sony Music. Apresenta o programa Direção Espiritual na TV Canção Nova.