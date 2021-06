Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Cuidem-se!

Ao retornar às atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Paraná, depois de passar por tratamento para combater a Covid-19, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) mandou um alerta claro aos paranaenses: “Cuidem-se!”.

Na sessão, o primeiro-secretário fez um pronunciamento emocionado, quando agradeceu à corrente de orações e mensagens de apoio que recebeu ao longo do período de tratamento. Romanelli ficou 11 dias internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, em razão do agravamento do quadro clínico “Obrigado, de coração. E se cuidem. Quadrupliquem os cuidados para não serem contaminados. É muito difícil passar por essa doença”, aconselhou.

São Jerônimo da Serra

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) determinou à Prefeitura de São Jerônimo da Serra o pagamento do piso nacional do magistério aos professores municipais. A determinação deverá ser cumprida em até 60 dias. A CAGE (Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão) apontou que, em janeiro do ano passado, 15 professores da cidade recebiam remuneração abaixo do piso nacional, então estabelecido em R$ 2.886,24 para uma jornada de 40 horas.

Para cumprir a ordem de elevar a remuneração dos professores, o TCE-PR determinou que o município reduza outra despesa com pessoal, de modo que não se eleve o percentual total desses gastos em relação à receita corrente líquida. Cabe recurso da decisão.

Cisnorpi

Em busca de agilidade no projeto de construção do Ambulatório Multiprofissional Especializado do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, o diretor Antonioni Palhares visitou a Paraná Edificações em Curitiba, a pedido do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), que preside o Cisnorpi.

Palhares disse ser necessário analisar a situação, já que o AME é de fundamental importância para o atendimento dos municípios da região. O Cisnorpi atende 22 cidades do Norte Pioneiro, com consultas especializadas. A construção irá auxiliar ainda mais no atendimento dos pacientes da região.

Carlópolis

Convênio entre a Prefeitura de Carlópolis e o Ministério Público criou o Grupo de Reflexão para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O grupo funcionará com uma equipe multidisciplinar que promoverá encontros com os autores de violência. A proposta busca, por meio de orientação e acompanhamento, coibir, prevenir e reduzir a incidência ou reincidência da violência doméstica contra mulheres.

A participação no grupo de reflexão pode ser voluntária ou determinada por medida judicial aos autores de agressões, com participação obrigatória.

Siqueira Campos

O Lar do Menor Siqueirense, de Siqueira Campos, é uma das instituições do Norte Pioneiro atendidas pelo programa Criança Esperança, da Rede Globo. Em 2017, a diretoria da instituição apresentou proposta de construção de um gabinete odontológico, que foi atendida pelos organizadores da campanha dois anos depois, nesta semana.

Com isso, foram investidos cerca de R$ 110 mil na estruturação do espaço e aquisição dos equipamentos, que já estão em funcionamento. Outras parcerias também garantiram reforma de salas de aula e de professores e aquisição de novos materiais, equipamentos e mobiliário.

Santana do Itararé

A estrada que liga o bairro Barreirinho, na zona rural ao centro de Santana do Itararé, foi cascalhada pela Prefeitura, garantindo agilidade e segurança no transporte dos moradores e da produção.

Com as chuvas que se concentraram nos últimos dias, era impossível trafegar ou até mesmo caminhar pela via. O prefeito José de Jesus Izac (PT) lembra que outras obras importantes estão em andamento em Santana do Itararé, tanto na área urbana quanto rural.

Quatiguá

O ex-vereador Francisco José Gusmão empresta o nome à Casa Mortuária de Quatiguá. O reconhecimento acontece 13 anos após a morte do vereador, ocorrida em 2008. Ele atuou na política por 18 anos e a Capela Mortuária é um dos legados deixados para a comunidade de Quatiguá.

A viúva Anna Alves Nogueira Gusmão, filhos, netos, amigos da família e a prefeita Adelita Parmezan de Moraes (foto da capa) descerraram uma placa em homenagem ao edil, que era natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Joaquim Távora

A Associação dos Produtores Rurais de Joaquim Távora ganhou um trator zero quilômetro que auxiliará nos trabalhos das famílias associadas. O veículo foi entregue pelo prefeito Reginaldo Vilela (Pode).

O trator foi adquirido por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No primeiro semestre de mandato, Vilela tem demonstrado compromisso e competência na Administração Pública, atuando com seriedade e buscando atender às principais demandas da comunidade. O prefeito mantém contato direto com lideranças políticas na capital, sobretudo com o deputado Romanelli, na busca de investimentos para a melhoria da qualidade de vida de Joaquim Távora.

Cornélio Procópio

Por falar em Romanelli, ele incluiu Cornélio Procópio na proposta que prevê isenção do ICMS para empresas de tecnologia. Campo Mourão, Londrina e Guarapuava também serão beneficiados. Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) encaminhou projeto de lei que amplia o benefício, que foi amplamente apoiado pelos deputados.

“Foi um compromisso do governador com os deputados estaduais. Essa medida vai incentivar os pólos tecnológicos, gerar empregos e estimular a inovação no Paraná”, disse Romanelli ao ler a mensagem enviada pelo governador.

Luto

Romanelli também lamentou a morte do pecuarista José Edson Baggio (foto), ex-presidente da Sociedade Rural de Cornélio Procópio, ocorrida no início da semana.

“Baggio dedicou boa parte da vida em prol dos produtores de Cornélio Procópio e região, atuando bravamente nas causas do desenvolvimento da agricultura e pecuária no Norte do Paraná. Teve papel fundamental na fundação da Sociedade Rural e sempre esteve ligado às causas do Norte Pioneiro”, afirmou o deputado. Romanelli pediu à Assembleia Legislativa o registro de envio de votos de pesar à família do pecuarista e à Sociedade Rural de Cornélio Procópio. “Vai-se o homem, fica o exemplo”, completou.