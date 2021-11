Norte Pioneiro campeão do concurso Café Qualidade 2021

Produtores de Congonhinhas, Curiúva, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Tomazina e Apucarana estão entre os vencedores

Seis cidades do Norte Pioneiro estão entre as vencedoras da 19ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná que neste ano selecionou os melhores lotes de três categorias. Os produtores Tumoru Sera (Congonhinhas), Lurdes Isabel Travalini Silva (Curiúva) e Dilcivano Ribeiro Rodrigues (Salto do Itararé) são campeões na categoria de fermentação induzida.

Juarez Colatino de Barros e Júlio Cesar de Barros (ambos de São Jerônimo da Serra) e Pablo Ribeiro dos Santos (Congonhinhas) venceram com os melhores lotes de café cereja descascado. Solange Aparecida de Araújo (Apucarana), Ariele Miranda Afonso (Curiúva) e Eloir Inocência Nogueira de Souza (Tomazina) são campeãs na categoria café natural.

“O café do Norte Pioneiro é muito saboroso e tem conquistado mercado no Brasil e no exterior, resultado da qualidade e do empenho de produtoras e produtores que têm na produção cafeeira a principal fonte de renda”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que representa a região na Assembleia Legislativa.

Garantia de compra – As provas deste ano foram realizadas em Londrina, no Laboratório de Qualidade do Café do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Competiram 74 lotes de 24 municípios de todas as regiões do estado.

Os finalistas tiveram garantia de compra dos lotes pela cotação da Bolsa de Mercadoria e Futuros, acrescido de um ágio mínimo de 50%. Os primeiros colocados vão receber R$ 5 mil por saca de 60 kg. Os classificados em segundo lugar, R$ 4 mil; e os terceiros R$ 3 mil.

O concurso tem o patrocínio do BRDE, Bratac, Faep, Fetaep, Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Sebrae, Senar, Sicredi e Ocepar. A realização é da Câmara Setorial do Café, IDR-Paraná, Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento e a Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina, com o apoio da Anater, Abic, Probat Leogap e Sociedade Rural do Paraná.