Norte-pioneirense Giacoia é Cidadão Honorário de Curitiba

Procurador-geral de Justiça do Paraná e professor de Direito da UENP é o homenageado

O procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, recebe nesta quarta-feira, 8, o título de Cidadão Honorário de Curitiba. A entrega do título será às 19h30 na Câmara Municipal. Natural de Ribeirão Claro, Giacoia é professor no curso de direito da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a atuação do procurador no Ministério Público Estadual e o compromisso com o acesso à Justiça no Estado. “É uma homenagem justa a quem luta para garantir a todos os paranaenses o acesso à Justiça com gratuidade e agilidade”, disse..

Curitibano — A proposta da entrega do título é do vereador Pier Petruzziello (PTB), líder do governo municipal, e foi apoiada pelo presidente Tico Kuzma (Pros) e pelos vereadores Alexandre Leprevost (Solidariedade) e Dalton Borba (PDT).

Gilberto Giacoia entrou no Ministério Público do Paraná na década de 1980. Antes de atuar em Curitiba, trabalhou nas comarcas do Norte Pioneiro. Foi promovido a procurador de Justiça em 1995. Ele está no quarto mandato como procurador-geral do Estado, cargo que assumiu em março do ano passado. Antes, ele já ocupou a mesma função nos biênios 1998/1999, 2012/2013 e 2014/2015.

Romanelli destaca que Giacoia foi uma das principais lideranças do Norte Pioneiro que defendeu a criação da Uenp. “Hoje temos uma universidade forte, conectada com o futuro, graças ao empenho e luta de muitas lideranças, dentre elas, o procurador-geral Gilberto Giacoia, a quem respeitamos e agradecemos”, ressalta.

Trajetória — Gilberto Giacoia nasceu em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, em 1956. Formou-se em Direito na antiga Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, atual Uenp, em Jacarezinho. Concluiu seu doutorado em 1992 pela USP (Universidade de São Paulo). Fez pós-doutorado em 2001, em Coimbra (Portugal) e em 2010, em Barcelona (Espanha).

É um dos principais articuladores da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná e atuou na defesa da reforma e inauguração da subsede do MP, no prédio histórico conhecido como Casa Rosada. Também é um dos responsáveis para a estruturação do Centro de Preservação da Memória do MP-PR.