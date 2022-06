Norte e Norte Pioneiro fazem homenagem ao Deputado Romanelli

Em evento promovido em Santo Antônio da Platina

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Luiz Cláudio Romanelli, foi homenageado por expressiva parte das principais autoridades do estado neste fim de semana, durante visita – com surpresas – no Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

A pedido do jornal, as seguintes personalidades enviaram áudios gravados especialmente para a ocasião, emocionando o parlamentar e as dezenas de lideranças presentes:

Vice-governador Darci Piana; Líder no governo Bolsonaro, deputado federal Ricardo Barros, vice-presidente da AMP(Associação dos Municípios do Paraná), presidente da AMUNOP(Associação dos Municípios do Paraná), e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos; senador Álvaro Dias; Deputado Guto Silva, ex-secretário da Casa Civil; os deputados federais Sandro Alex, ex-secretário de Infra-estrutura e Logística, Luisa Canziani, Rubens Bueno, Pedro Deboni Lupion Mello , deputados estaduais Alexandre Curi, Cobra Repórter, Arilson Chiorato (presidente do PT estadual), e ex-governadores Beto Richa, Cida Borghetti, e Orlando Pessutti, além de last but not least, Fabiana Campos, diretora-geral da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, esposa de Romanelli.

Por telefone, durante o evento, o diretor da Pro Tork, Leodir Bonilha, também manifestou carinho e respeito pelo político.

Pessoalmente, compareceram os prefeitos Professor Zezão(Santo Antônio da Platina), Cornélio Procópio, Amin Hannouche (acompanhado do irmão, Kalil), Carlópolis, Hiroshi Kubo, Coordenador Regional da Casa Civil do Paraná, Juarez Leal Daio, Nelson Garcia, de Abatiá, Paulo Morfinati, de Japira, Eclair Rauen, de Jundiaí do Sul, João Carlos Bonato, de Ribeirão Claro, Paulinho Branco, Sapopema, e Cambará, Haggi Neto, vice-prefeito Zé Vareta, de Quatiguá, presidentes de Legislativos e vereadores, secretários e diretores de diversos municípios do Norte e Norte Pioneiro, presidente e vice da Associação Médica platinense, Jorge Garrido e Luciano Dias dos Reis, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, Nelson de Camargo, e ex-vereador, empresário e advogado Paulo Francisco Veiga.

FOTOS : LAÍS RIBEIRO