Natal grandioso no Palácio Iguaçu em Curitiba

Evento terá espetáculo musical, projeções 3D e fogos de artifício

Cores, luzes, músicas, solidariedade e muita alegria farão parte da rotina do Palácio Iguaçu neste fim de ano. A sede do Executivo Estadual será palco do espetáculo Natal do Palácio Iguaçu, que integra a retomada dos festejos da capital paranaense e irá contar com uma série de apresentações para celebrar o Natal de 2021.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura e da Governadoria, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. As apresentações, no estacionamento do Palácio Iguaçu, começam no dia 19 de novembro e vão até 18 de dezembro, sempre às sextas e sábados, a partir das 20 horas.

O espetáculo terá apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná e dos corais da Copel e da Sanepar, além de projeções mapeadas em 3D na fachada do Palácio e queima de fogos de artifício. A previsão de duração é de 55 minutos por espetáculo e a expectativa é que cerca de dez mil pessoas acompanhem as apresentações.

O secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, destaca que com a melhoria dos indicativos da pandemia da Covid-19, graças ao avanço da vacinação, as famílias se preparam para se reunir novamente para os festejos natalinos.

“Depois de um longo período que a pandemia nos impôs, em que as famílias precisaram vivenciar um Natal distante, chegou o momento de celebrar em família e em sociedade, com toda a comunidade participando do espetáculo Natal do Palácio Iguaçu”, diz Debiasi. “Além de um espetáculo para as famílias, representa também a celebração da esperança e da união”.

Para a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o espetáculo servirá como ponto de encontro para quem aguardava a retomada das celebrações. “O Natal do Palácio Iguaçu vai ficar marcado como o Natal do retorno e dos encontros. E nada melhor do que misturar a esse clima a música dos corais e da Orquestra Sinfônica. Estamos muito felizes em proporcionar tudo isso aos paranaenses”.

NATAL SOLIDÁRIO – O evento é gratuito, mas o público poderá fazer a doação de brinquedos novos que serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social do Estado. Duas Tendas da Solidariedade serão montadas no local para a arrecadação dos itens.

A ação faz parte da campanha Natal Solidário Paraná, idealizada pela Superintendência Geral de Ação Solidária e pela presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa.

“Com união, parceria e comprometimento, vamos juntos fazer a diferença no Natal de muitas famílias paranaenses. Precisamos de cada doação, para que essa mobilização seja possível”, afirma Luciana. “Desejamos que todos possam sentir o espírito natalino e lembrar o verdadeiro sentido dessa data, onde o amor, a união e os valores familiares são nossos bens mais importantes”.

“Natal sempre lembra solidariedade, então deixamos esse chamado para a doação de brinquedos novos. O evento é franco, não haverá nenhum tipo de cobrança, mas as famílias que quiserem aproveitar o espírito natalino para fazer o bem também poderão contribuir com essa campanha”, acrescenta o secretário João Debiasi.

Os brinquedos arrecadados serão distribuídos para os municípios paranaenses conforme os critérios estabelecidos pela Superintendência da Ação Solidária, para então serem entregues às crianças.

Serviço

Data: de 19/11 a 18/12, sempre às sextas e sábados

Horário: 20h

Local: Estacionamento do Palácio Iguaçu – Praça Nossa Senhora de Salete – Centro Cívico – Curitiba – Paraná