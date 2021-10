Prefeitura organiza ‘Natal de Luz’ especial em Jacarezinho

Prefeitura investirá em decoração luminosa de forma inédita

O Natal de Luz, em Jacarezinho, pretende transformar a cidade em um ponto de visitação turística com a grande decoração natalina que está sendo planejada.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) vai ampliar as decorações para diversas ruas centrais e alguns bairros, além da Praça Rui Barbosa, que vai ganhar uma casa de Papai Noel e Presépio.

O chefe do executivo espera, com a medida, comemorar senão o fim, ao menos o controle da pandemia, e assim estimular o comércio local, que vem de dois anos complicados por conta do coronavírus. “Precisamos deixar pra trás esse problema e pensar com entusiasmo em crescimento, em movimento, em aceleração”, projeta. Para Palhares, a data especial do calendário cristão, nascimento de Jesus, é o momento propício para o renascimento do espírito comunitário. “Queremos levar alegria às famílias, e em especial às crianças, que se encantam com as luzes e as vibrações positivas proporcionadas pelo Natal”, antecipa Palhares.

O projeto da decoração do Natal de Luz foi elaborado pela ex-secretária do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Gabriela Lima, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho – ACIJA. O edital da licitação foi publicado na última semana e será finalizado no dia 15 de outubro. Para o lugar de Gabriela, foi nomeado o empresário Leandro de Azevedo Lima, a quem caberá coordenar a instalação das decorações, que deverão estar concluídas até o dia 5 de novembro de 2021 e retiradas em 10 de janeiro de 2022.

Novidades – Este ano, o Natal de Luz terá enfeites nas Avenidas Manuel Ribas, Getúlio Vargas e Marciano de Barros; nas ruas Costa Junior, Paraná, Cel. Figueiredo, Cel. Alcântara, Cel. Cecílio Rocha, Cel. Baptista e Santos Dumont; na rotatória entre as Avenidas e no trevo de acesso à cidade, na fachada da Secretaria Municipal de Educação (Hotel Municipal), Praça Rui Barbosa e Prefeitura.

Estão previstas as instalações de pórticos, figuras luminosas com desenho em forma de Papai Noel de braços abertos; Papai Noel Gigante em pé em cima de uma caixa de presente, medindo aproximadamente 9 metros de altura; Árvore de Natal, medindo aproximadamente 12 metros; Túnel coração, medindo aproximadamente 14 metros de comprimento, entre outras novidades, como um presépio com imagens em tamanho natural. “Nosso Natal de Luz será inesquecível”, finaliza o prefeito.

A ACIJA (Associação Comercial) está preparando, em parceria com o Departamento de Cultura, SESC/SENAC, entre outros, uma extensa programação de eventos noturnos. O comércio ficará aberto à noite, a partir do dia 10 de dezembro, quando está programada a chegada do Papai Noel. A Associação Comercial vai premiar as lojas mais bem decoradas e patrocinará o Natal Show de Prêmios, com o sorteio, entre os consumidores, de duas motocicletas 0km, televisores, bicicletas, e vários outros brindes.

As fotos são ilustrativas de natais anteriores em Jacarezinho.