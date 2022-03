Prefeito Flávio Zanrosso desobriga o uso de máscaras em Tomazina

Revogou todos os decretos relacionados a Covid-19; primeira cidade do Norte Pioneiro a adotar essa postura

Desde o início da pandemia, a atual gestão de Tomazina cuidou em primeiro lugar das pessoas, mas sem deixar de lado todos os comerciantes e trabalhadores que precisavam trabalhar para sobreviver. Por isso, não teve lockdow nem perseguição, porém muita conscientização, fiscalização e principalmente investimento em Saúde.

“Todos nós infelizmente perdemos algum parente ou amigo para a Covid-19, mas agora chegou a hora de virarmos a página e deixarmos a hipocrisia de lado. Chega de usar a Covid como desculpa”, declarou nesta segunda-feira, dia sete, o chefe do executivo Flávio Xavier Zanrosso (fotos sozinho e com a primeira dama, Thayany Heidgger).

Ele anunciou, com satisfação, que devido a redução expressiva no número de casos, a queda das internações, oferta ampla de imunizantes, e colaboração total dos tomazinenses, revogou todos os decretos relacionados à Covid-19 no município.

Inclusive, não é mais obrigatório o uso de máscaras a partir de hoje, “essa flexibilização só é possível graças ao comprometimento da população”, ressaltou.