Mulher dispara tiros e vai presa em Jacaré

Estava embriagada e foi presa com uma pistola

Foi recebida denúncia no fim de semana pelo 190 de que uma mulher estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública na rua Pedro Coelho Miranda, em Jacarezinho.

As equipes de Agência Local de Inteligência e Rondas Tático Móvel se deslocaram até o local e encontraram a mulher (45 anos), cujo estado era de embriaguez e alteração. Ela entregou uma pistola, marca Taurus modelo G2C Calibre 9mm, com 14 munições intactas e toda a documentação de registro e posse da arma.

No momento da busca pelo local, encontrados três estojos deflagrados do mesmo calibre. Além disso, começou a desacatar as equipes e tentou agredir um dos PMs, momento no qual foi dada voz de prisão e encaminhamento ao Pronto Socorro da cidade, a fim de ser atestada sua integridade física.

Após, a 1ª companhia da Polícia Militar confeccionou seu boletim e a levou até a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas necessárias.