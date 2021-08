Mulher capota o carro em Carlópolis

Na tarde de domingo no trecho entre Joaquim Távora

Um GM/ Onix (placas de Curitiba) trafegava no sentido de Joaquim Távora e ao atingir o KM 23 da PR-092 a condutora perdeu o controle do automóvel e capotou na margem direita da rodovia considerando o seu sentido de tráfego. Foi no domingo, dia 15, às 16h15m, em Carlópolis.

A mulher de 32 anos não se machucou, apenas escoriações.

Realizado etilômetro, com resultado negativo.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.