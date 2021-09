Prefeitura de Jacarezinho treina os motoristas

Ação em prol da Semana Nacional do Trânsito

Neste fim de semana, os motoristas efetivos e os terceirizados, que realizam serviços junto à Secretaria de Conservação Urbana, participaram de uma palestra de Trânsito e noções de Direção Defensiva, abrangendo os seguintes temais:

Código de Trânsito brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997; Conduta ao dirigir dentro do pátio da SMCU; Exame Toxicológico; Valores das multas; Motociclistas; Direção Defensiva; Aquaplanagem; Condições Adversas; Manutenção preventiva; Posição de dirigir; Frenagens; Conduzir em rodovias; Uso do cito de segurança; Tacógrafo; Forçar passagem; Ultrapassagem; Embriaguez e drogas; Uso do celular e Excesso de velocidade.

A palestra foi ministrada pelo Diretor de Limpeza Pública Lucélio Braz da Silva, que é Subtenente da Reserva Remunerada da PMPR.

O secretário de Conservação Urbana, Fabiano Possetti Néia, destaca que “um dos pontos importantes deste treinamento é valorizar os colaboradores, buscando relembrar as questões de segurança no trânsito, evitar acidentes, infrações de trânsito”, e que se trata de uma ação da Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro.

Outro fato relevante é que não houve necessidade de contratar e pagar um Instrutor para realizar este treinamento, pois o Diretor Lucélio tem vasta experiência em trânsito, contando com 27 anos na Polícia Militar do Paraná, sendo 15 anos de serviços prestados no Batalhão de Polícia Rodoviária.

“Esperamos que com esta ação, que nossos colaboradores se conscientizem da importância de seguir as legislações de trânsito para evitar se envolverem em acidentes e outros dissabores”, alerta Fabiano.

Ao final do treinamento os participantes receberão um certificado de participação.