Colisão de motos mata um e fere outro em Jacarezinho

Acidente na noite de sábado aconteceu entre amigos e em duas rodas

Israel Camargo (fotos abaixo), de 51 anos, perdeu a vida em torno de 19h30m deste sábado, dia 14, no KM 15 da BR-153, em Jacarezinho. Ele, que era cabo da reserva da Polícia Militar, dirigia sua moto Kawasaki/Versys junto com um amigo, também de moto, Kawasaki/Ninja, e acabaram colidindo lateralmente e caindo. Camargo morreu no local e o colega, Reinaldo Júnior Sommer(fotos principais), 39, com ferimentos graves, encaminhado para a Santa Casa local.

Familiares e amigos podem orações.

A fatalidade foi na chamada Curva do Farol. Os dois envolvidos aficionados de motociclismo.

O corpo encaminhado ao IML será sepultado em horário a ser definido no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Quadro clínico de Sommer preocupa. Ele e a esposa, Débora, são de Assis(SP) e moram em Jacarezinho. A moça já trabalhou em Santo Antônio da Platina.

A Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.