Motociata de Bolsonaro usará capacete Pro Tork

Mobilização apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro

Luciano Hang, co-fundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil, eleito pela revista Forbes como o 21° mais rico do Brasil, é parceiro comercial da Pro Tork. Nesta segunda-feira, dia dois, ele anunciou que usará o capacete da maior fábrica do equipamento em todo o mundo. E mais, o capacete está à venda em todas as unidades da Havan do país.

Luciano é amigo pessoal há vários anos de Marlon Bonilha, diretor-presidente da gigante multinacional sediada em Siqueira Campos, e orgulho de todo o Paraná.

A motociata está sendo organizada para o próximo sábado, dia sete, em Florianópolis, capital de Santa Catarina.

O trajeto previsto não será divulgado, por orientação do Gabinete de Segurança Institucional do governo federal, mas sabe-se que o trânsito em Florianópolis deverá sofrer grandes impactos. A iniciativa deverá contar com apoiadores de outras cidades do Estado e tem o público estimado em 35 mil pessoas. Será a sexta motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro. As outras aconteceram em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Chapecó e Porto Alegre.

A Pro Tork, uma das empresas que mais investe no motociclismo brasileiro, lançou essa nova linha de capacetes. Batizada de Patriota, com as cores da bandeira, é composta pelos modelos New Liberty 3, New Atomic, Evolution G7 e Attack.

Eles já estão na cabeça daqueles que levam o Brasil no coração.

• Casco injetado em ABS de alto impacto;

• Cinta jugular com sistema de fecho micrométrico;

• Forro antialérgico;

• Viseira transparente em policarbonato com 2mm de espessura;

• Aprovado pelo Inmetro;

• Acompanha adesivo refletivo.