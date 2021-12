Moto Honda/XRE e Saveiro colidem na PR-092 em Quatiguá

Os ocupantes dos veículos se feriram e foram encaminhados para o Pronto Socorro

Exclusivo: Nesta quarta-feira, dia 22, por volta das 17h20m, ocorreu um acidente com vítima na PR-092, KM 297, no munícipio de Quatiguá. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu o sinistro.

O acidente do tipo abalroamento transversal, envolveu uma VW/Saveiro, com placas de Guapirama, que seguia no sentido Quatiguá/Joaquim Távora, e uma Honda/XRE, com placa de Colombo, que trafegava no sentido oposto ao carro.

Com a colisão a condutora (40 anos) da Saveiro, o condutor (22 anos) da moto e sua garupa (16 anos) se feriram e foram encaminhados para o Pronto Socorro de Quatiguá.