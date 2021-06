Moto mata animal entre Pinhal/Jundiaí

Acidente aconteceu no início da noite de ontem na PR-218

Exclusivo: O piloto de uma Honda/CG 150 (placa de Jundiaí do Sul) transitava pela PR-218 sentido Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul, e ao atingir o Km 88, atropelou um bovino que estava na pista.

O acidente aconteceu às 18h45m desta terça-feira, dia primeiro, em Ribeirão do Pinhal e o animal morreu no local.

O condutor de 30 anos sofreu ferimentos médios, foi atendido pelo hospital ribeiro-pinhalense e liberado em seguida.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.