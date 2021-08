Sepultado corpo de ex-vice-prefeito de Andirá

Infarto tirou a vida do empresário que deixou esposa e casal de filhos

Antônio Carlos dos Santos (fotos), aos 62 anos, que foi vice-prefeito no primeiro mandato da atual chefe do executivo Ione Abib (2017/2020) faleceu de infarto fulminante no sábado, dia 21, às 17 horas, em Andirá.

O corpo permaneceu no Velório João Metrovini entre sete até 11 horas e o sepultamento no cemitério municipal em seguida.

Deixou a viúva Mércia Bonacin dos Santos, e os filhos Murilo e Juliana.

O empresário era conhecido como “Galizé” e também “Carlinhos”.

Foi decretado luto oficialmente por três dias.