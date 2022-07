Enterrado corpo de ex-vereador de Japira

O prefeito Paulinho Morfinati decretou oficial

O agricultor aposentado José Terra, popularmente conhecido como Carlito (foto). de 80 anos. perdeu a vida por complicações decorrentes da Covid-19, neste sábado, dia 16, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, onde estava desde o dia 17 do mês passado.

Morou por muito tempo na cidade de Japira, e residia com seu filho Cledilson, em Ibaiti.

Ex-vereador japirense por três mandatos, deixou outros dois filhos (Cláudio e Denilson). A esposa, Maria Francelina. faleceu há um ano e meio.

Teve AVC e testou positivo para COVID 19

Já fora do contágio, velório na capela da Funerária UNIPAF em Ibaiti e o sepultamento no cemitério de Japira às 15h30m.

O chefe do executivo Paulo José Morfinati decretou luto oficial por três dias.