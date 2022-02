‘Molini’s Mais’ faz evento com super-heróis amanhã

As primeiras 70 pessoas que chegarem para a foto neste sábado (05) ganharão brinde

Neste sábado, dia 05, o Molini’s Mais realizará um evento com personagens da Marvel, das 10h30 até às 13h30m.

No evento as crianças e adultos poderão tirar fotos com seus heróis favoritos. E além disso, as primeiras 70 pessoas a chegarem para a foto ganharão um brinde do Homem-Aranha.

As novidades não param. Essa realização da Rede de Supermercado Molini’s, com a Rede de Drogaria Multi Farma e a Tudo celular Tech, contará com Caixa Premiado, Camarim das Princesas e Pinturas.