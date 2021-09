Molinis apresentará live com novidades

Quarta-feira (15) sorteios ao vivo no Facebook da Rede de supermercados

A rede de Supermercados Molini’s está organizando uma live para a próxima quarta-feira, dia 15, que será transmitida via Facebook.

A iniciativa está marcada para às 18h30m, e contará com a participação de Jayro Henrique (foto), locutor da rádio Vale do Sol FM e da Mônica Dionísio, coordenadora de marketing do Molinis, na apresentação do evento.

Mas, como atração principal, terá a participação do cantor Matheus Cavalcante.

Durante a transmissão ocorrerão sorteios, ao vivo, de diversos brindes e outras novidades exclusivas para os conectados.