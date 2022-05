Missa em memória de empresário da região

“Zé Carlos” era ser humano extraordinário

Na igreja da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Rua Pres. Castelo Branco, 975. Parque Bela Vista, Jacarezinho) houve celebração de missa especial na noite desta quarta-feira, dia 25, em memória de José Carlos Molini.

A informação foi dada pela filha, Ana Carla. Ela também adiantou ao Npdiario pretender colocar o quadro do pai “em todas as nossas lojas, vamos confeccionar as placas”, disse, comovida e grata.

Líder classista do Norte Pioneiro, o então dono da rede de supermercados Molinis, faleceu José Carlos Molinis (fotos), de 66 anos, de complicações da Covid-19 há exatamente um ano. Estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Curitiba há mais de 30 dias.

Mantinha negócios em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Foi vice-prefeito de Jacarezinho entre 2013 e 2016. Era irmão do ex-prefeito de Ribeirão Claro, Kiko, cunhado da atual vice-prefeita, Ana Maria, irmão da chefe do Núcleo Regional de Educação, Ana, tio do ex-vereador Marcelo e irmão do vereador Kalé.

Deixou a esposa, Tereza, a filha, Ana Carla, a neta, Giovanna(três anos) e grande número de amigos.

O prefeito Marcelo Palhares decretou luto oficial por três dias.