Ministério da Saúde confirmam evolução da Saúde em Jacarezinho 

Serviços públicos são de alta qualidade

Dados do Indicador Sintético Final, avaliação feita pelo Ministério da Saúde regularmente, mostram uma significativa crescente da qualidade e abrangência dos serviços de saúde pública em Jacarezinho do fim de 2020 até este segundo quadrimestre de 2022.

Neste período, especificamente, os dados mostram que Jacarezinho saltou de uma avaliação de 2,38 no terceiro quadrimestre de 2020 para 7,89 no segundo quadrimestre de 2022 – em uma escala que vai de 0 a 10, sendo 0 a pior avaliação e 10 o melhor cenário de prestação dos serviços de saúde pública.

Para compor a análise, o Ministério da Saúde leva em conta os seguintes fatores: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico; proporção de mulheres com coleta de citopatológico; proporção de crianças de um ano de idade vacinadas; proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Desta forma, a avaliação com uma nota atual três vezes maior que a registrada ao fim de 2020, mostra que o município evoluiu substancialmente nestes quesitos de Atenção Básica em Saúde, aprimorando e ampliando o atendimento aos moradores.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o avanço dos índices são reflexo dos investimentos no setor e do trabalho de toda equipe. “Começamos a gestão com uma missão clara de trazer melhorias para a saúde em curto prazo, e trabalhamos bastante para isso. Estamos satisfeitos pela evolução e vamos manter o foco em melhorar, porque sabemos que é possível avançar ainda mais. Fica o agradecimento a cada servidor da saúde, porque sem eles não seria possível obter esse resultado tão expressivo e em pouco tempo”, elogia.

Para o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, “essa evolução se deve ao comprometimento das equipes que trabalham intensamente para melhorar nossos indicadores de saúde e a confiança externada pelo prefeito Marcelo Palhares”.