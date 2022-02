Militarização dos Bombeiros de Ibaiti

Nesta segunda-feira ocorreu reunião entre o Prefeito e Vice de Ibaiti com o Coronel Vasco

Na manhã desta segunda-feira, dia 07, o Prefeito Dr. Antonely Carvalho, o Vice Prefeito Ulisses Mingote, o assessor Cassiano Tomaz Salvador do Deputado Estadual e o ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva, estiveram no Comando Geral do Corpo Bombeiros do Paraná, em Curitiba.

No local, realizaram uma reunião com o Comandante Geral, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, tratando da militarização do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, visando melhor e maior atendimento do Corpo de Bombeiros ao Norte Pioneiro.