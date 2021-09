Mata ex-mulher com facadas em Ibaiti

Feminicídio comove cidade; cabeleireira era devota de Nossa Senhora, tinha três filhos e duas netas com o criminoso

Wanderson Lemos, 44 anos, estava na residência da ex-esposa Monica Moreira (fotos), 39, desde o início da tarde de sábado, dia 11, segundo familiares. Em certo momento, iniciou-se uma discussão entre as partes, culminando no feminicídio.

Ele, que era taxista e conhecido como Polaco, desferiu pelo menos 15 golpes de faca contra ela. Familiares conseguiram desvencilhar o autor da mulher para prestar os primeiros socorros, sendo socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, porém, entrou em óbito devido aos graves ferimentos.

O autor foi detido por um genro num primeiro momento, até que chegou um policial militar que estava de folga e reside próximo ao local e efetuou a prisão. O autor foi levado para a sede da 3ª Cia da Polícia Militar e em seguida para a Delegacia.

A Civil esteve no local, apreendeu a faca utilizada no crime, levantou algumas informações com familiares e testemunhas e verificou que, a moça de março de 2021 até final de maio do corrente ano, registrou 3 boletins de ocorrência por ameaça contra o ex-marido, porém, nunca representou criminalmente, solicitando apenas Medidas Protetivas de Urgência.

De todas as situações em que acionou a polícia, o autor sempre conseguiu empreender fuga e o fato da vítima não ter representado, o manteve em liberdade. Em 28/05/21, a vítima procurou o Judiciário e pediu a revogação das medidas de proteção e desde então, o autor estava podendo se aproximar da vítima.

A Polícia Civil sempre orienta as mulheres e qualquer vítima de relacionamento abusivo a denunciar, registrar boletins de ocorrência e levar adiante, pois, muitas vezes o crime ocorre em situações de vulnerabilidade das vítimas que por alguma razão desistiu de prosseguir com qualquer procedimento. Lembre-se, uma vez que ocorra qualquer prejuízo à saúde física, mental, financeira, sexual ou moral, já é indício de que o relacionamento corre risco e deve-se procurar ajuda.