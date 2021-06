Maria Brasileira faz campanha de desconto

A franquia Maria Brasileira de Santo Antônio da Platina está com uma promoção com desconto de 15 reais até o dia 18 de junho para serviços de limpeza ou passadoria de 6 ou 8 horas.

Campanha TODO dia é dia de APROVEITAR:

Maria Brasileira completa 6 meses na cidade

Inaugurada em dezembro de 2020, a unidade franqueada de Santo Antônio da Platina, já realizou quase 1 mil atendimentos na cidade e região. Os serviços são variados, como demostra no vídeo abaixo:

Se você ainda não conhece os serviços da Maria Brasileira, aproveite o desconto e agende agora mesmo.

Para mais informações clique aqui e converse via WhatsApp com a equipe.

(43)99143-5900

bit.ly/MariaBrasileiraSAPlatina

A Maria Brasileira é especialista em vender paz…

Somos uma rede de franquias pioneira em multisserviços, focados em limpeza da sua casa ou empresa, e cuidados com a sua família.

Somos líder de segmento, com mais de 320 franquias espalhadas em 25 estados e eleita em 2017 e 2018 como uma das 25 melhores redes de Franquias do brasil, e a única franquia de limpeza com o selo de excelência 2018, 2019 e 2020. Temos mais de 1 milhão de clientes satisfeitos com nossos serviços, entre eles Rede Globo, Iguatemi, Ibis, etc…

Nossas profissionais são treinadas e capacitadas para oferecer um serviço de qualidade para facilitar a sua vida.