Maria Brasileira e Eco Pro Clean promovem treinamento em SAP

Os profissionais aperfeiçoaram conhecimentos e técnicas no segmento

Nesta terça-feira, dia 29, na ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) a franquia de limpeza Maria Brasileira promoveu em parceria com a empresa Eco Pro Clean um treinamento com profissionais.

Foram compartilhados conteúdos exclusivos que visam a melhora do atendimento ao cliente da Maria Brasileira, como roteiros de limpeza, padrão de atendimento ao cliente, check-list de faxina etc.

A marca Eco Pro Clean integra um grupo de empresas que pertence a Ademilson Nogueira e Pedro Vaz, tendo ainda as marcas Ekkos Casa da Limpeza, Ekkos Química, e BioNorte Dedetizadora. Por serem fabricantes, possuem muito conhecimento na área de limpeza e de produtos químicos,além de oferecer melhor preço.

Ademilson explicou sobre os produtos que fabricam e que facilitam a limpeza. As profissionais puderam aprender sobre Ph dos produtos e outros conhecimentos técnicos que aprimoram o atendimento da profissional.

Houve sorteio de brindes.

A parceria entre as empresas continua e quem ganha com isso é o cliente, que pode contar com uma equipe especializada no atendimento, tanto com profissionais de limpeza como com produtos de limpeza de ótima qualidade.

