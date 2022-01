Mais um traficante de crack preso em Jacarezinho

ROTAM E CANIL apreenderam 12 porções de crack (55,3g) com o sujeito

Neste fim de semana, a Polícia Militar realizou operação conjunta visando o combate ao tráfico de drogas em Jacarezinho.

Após informações, as equipes ROTAM (Ronda Ostensiva Tático Móvel) e CANIL se deslocaram até a Rua Travessa dos Anjos, no sábado (22) às 18h00, realizaram abordagem e buscas na residência do indivíduo suspeito.

Os resultados obtidos foram: 12 porções de crack (55,3g); uma faca apreendida; um rolo de saco plástico apreendido, dois celulares apreendidos; R$590,00 apreendidos (foto). Além disso, o sujeito de 33 anos, foi preso.