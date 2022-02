Mais obras no distrito Euzébio de Oliveira em Ibaiti

Nova UBS de Apoio Rural, pavimentação e manutenção de lâmpadas e do poço artesiano

Neste final de semana, o Prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely esteve no Distrito do Euzébio de Oliveira, para acompanhar os trabalhos da Secretaria de Obras, junto com o Diretor Antônio Carlos Danola, e com os servidores públicos Washington e Cláudio.

Foi iniciado o serviço de terraplanagem no local, onde será construída uma nova e moderna Unidade de Saúde de Apoio Rural. Essa obra é do Governo do Estado, e foi liberada pelo Secretário de Estado e Saúde Beto Preto, a pedido do Deputado Estadual Alexandre Curi, representante da cidade.

Além disso, também estão realizando obras de recuperação em todas as ruas não pavimentadas do distrito. Também estão trocando lâmpadas queimadas nas vias públicas e realizando manutenção no poço artesiano do local.

O prefeito, ressalta que já está no setor de engenharia da prefeitura um projeto de conserto e reassentamento de pedras irregulares da pavimentação da estrada principal do distrito.