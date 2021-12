Mais aterramento e pavimentação em Ibaiti

Verba destinada para a Rua Margarida Franklin Gonçalves visa melhorar a qualidade de vida dos moradores

Prefeito Dr. Antonely, vice e vereadores conquistaram verba para pavimentação, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores da Rua Margarida Franklin Gonçalves.

Por muitos anos a população que reside na Rua Margarida Franklin Gonçalves sofreu com dois problemas:

o deposito de lixo em grandes quantidades aos arredores da rua e a necessidade da pavimentação, pois em dias chuvosos o barro era intenso e em dias ensolarados a poeira excessiva. Essas dificuldades castigavam a população residente no local.

Em 2020 o Prefeito Antonely, o Vice Ulisses e os vereadores Belão, Zebra, Tropesso, Verinha, Valdir, Luciano e Tadeu fizeram o pedido de pavimentação ao Deputado Estadual Alexandre Curi e ao Governador Ratinho Junior liberou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU o valor de R$ 550.361,15 que possibilitou a pavimentação de 5.279 m2, atendendo cerca de 98 famílias que residem no local.

O prefeito agradece as conquistas do munícipio, e diz que o trabalho continua: “Continuamos aqui em Ibaiti com muita fé em Deus e muito trabalho diário em prol da população. Um forte abraço a todos os ibaitienses. E em especial, um forte abraço aos moradores das Ruas Margarida Franklin Gonçalves e das Ruas Ana Nery, José Claudiomiro Gonçalves, Noé Borges, Sirlene da Silva Bento.”