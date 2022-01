Mais 757 casas em 13 municípios do Norte Pioneiro

Deputado Romanelli confirmou liberação de recursos para a construção

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta sexta-feira, 21, a liberação de recursos para a continuidade da construção de 757 casas em municípios do Norte Pioneiro. Os editais da concorrência para realização das obras já foram publicados e as empresas interessadas em participar do certame têm até fevereiro para se habilitar no processo.

O investimento previsto nos novos projetos habitacionais soma quase R$ 91 milhões. “São mais 757 famílias do Norte Pioneiro que terão a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Cada beneficiário terá direito a um subsídio do Governo do Paraná de até R$ 15 mil. Este dinheiro vai ajudar no abatimento do valor da entrada do imóvel”, explica Romanelli.

Dos municípios que receberão moradias, quatro são representados por Romanelli na Assembleia Legislativa: Cornélio Procópio, Cambará, Joaquim Távora, e Quatiguá, que juntos terão 363 casas. Os demais municípios atendidos são Jacarezinho, Andirá, Barra do Jacaré, Nova América da Colina, Ibaiti, Jaboti, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal e Salto do Itararé. O trabalho do deputado também garantiu novas casas em Colorado e Primeiro de Maio, na região Norte.

Os projetos habitacionais fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, que é realizado pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) em parceria com a Caixa Econômica Federal e a prefeitura dos municípios. Segundo o deputado Romanelli, a meta estabelecida pelo governador Ratinho Junior (PSD) é de atender 30 mil famílias em todo o Estado.

Trabalho — O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), destaca a atuação do deputado Romanelli junto ao Governo do Estado para a liberação de moradias populares. “A confirmação dessas casas é resultado do trabalho em parceria do deputado Luiz Claudio Romanelli, das equipes da prefeitura, da Cohapar e do governo Ratinho Junior”, afirma.

Amin ressalta que Romanelli tem um histórico de conquistas na área da habitação no município e pontua projetos já em andamento, como o residencial Martha Dequech e os imóveis em Congonhas. “Agora temos mais 132 novas moradias garantidas. Vamos trabalhar para avançar no projeto original de construir 800 casas populares em Cornélio Procópio”, disse o prefeito.

Empreendimentos — Conforme divulgado pela Cohapar, em Cornélio Procópio serão dois empreendimentos, que somam R$ 15,84 milhões de investimentos e subsídio de R$ 1,98 milhão. O edital prevê o início da quinta etapa no Loteamento Marta Dequech, com 85 imóveis, e a segunda etapa no distrito de Congonhas, com outras 47 casas.

Em Cambará serão 108 casas, com investimento de R$ 13 milhões. O subsídio para as famílias soma R$ 1,62 milhão. A previsão é de iniciar a décima etapa da construção das casas do Conjunto Ignes Panichi Hamzé. Em Joaquim Távora, são 64 casas. O investimento é de R$ 7,7 milhões, com subsídio de R$ 960 mil.

Nova América da Colina vai receber projetos que totalizam R$ 3,6 milhões para a construção de 30 casas. As famílias beneficiadas vão dividir um subsídio de R$ 450 mil para pagamento do valor de entrada do financiamento dos imóveis. Em Quatiguá estão em construção 29 casas. O investimento é de R$ 3,48 milhões e o subsídio que será distribuído entre as famílias atendidas totalizam R$ 435 mil.