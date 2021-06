Mais 17 mil doses de vacinas para Norte Pioneiro

As 18ª Regionais de Saúde de Cornélio Procópio têm mais 7.950 e a 19ª de Jacarezinho 8.995

A Secretaria Estadual da Saúde enviou nesta sexta-feira (04) as 360.250 doses de Covishield, produzidas pela parceria entre Fiocruz/AstraZeneca/Universidade de Oxford, que chegaram ao Estado na última quarta-feira (02). Também serão enviadas às Regionais de Saúde 190 mil unidades de medicamentos, entre bloqueadores neuromusculares, sedativos e analgésicos para intubação de pacientes internados em UTI na rede hospitalar Covid-19 no Paraná.

No Norte Pioneiro, as 18ª Regionais de Saúde de Cornélio Procópio( 7.950) e 19ª Jacarezinho (8.995) receberam ao todo 16.945 doses do imunizante.

“É um esforço grande do Governo do Estado, tanto nas tratativas para conseguirmos os medicamentos utilizados para intubação de pacientes internados com Covid-19 e de mais doses de vacinas para o Estado, como também na logística para a distribuição imediata para todas as Regionais de Saúde e municípios”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“Estamos hoje com grande parte de nossas equipes envolvida nesta operação”, afirmou.

Os medicamentos e as vacinas saíram do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) em aviões da frota do Governo do Estado e em carros das Regionais de Saúde.

Os imunizantes são destinados à primeira dose (D1) dos seguintes grupos: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, ribeirinhos, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores da assistência social, população privada de liberdade, população de 55 a 59 anos e trabalhadores da educação.

“A cada remessa avançamos a imunização de grupos prioritários e nossa recomendação para os municípios é para que intensifiquem a vacinação”, explica Beto Preto. “Temos um fim de semana pela frente e vamos aproveitar todas as oportunidades para ampliar o número de doses aplicadas para proteção da população”.

ENTREGA – As doses saem do Cemepar; parte está sendo entregue durante todo o dia pelos aviões da frota do Governo do Estado. Receberão desta forma as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Toledo, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ivaiporã.

Para as demais regionais, com destino considerado mais próximo da capital, onde as doses ficam armazenadas, o transporte será por rodovia.

Na segunda-feira (07) a Secretaria da Saúde fará a distribuição das 37.440 doses da vacina Cominarty, produzida pela Pfizer/BioNTech.

Este lote, que complementa a 22ª remessa enviada pelo MS, por meio do Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, e destinado à vacinação de primeira dose (D1) dos grupos prioritários de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores de transporte aéreo.