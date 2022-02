Indústria abre cinco vagas para auxiliar de produção em Ibaiti

Cinco vagas para Auxiliar de Produção da Empresa Magnojet Industrial LTDA

Nome da Empresa: MAGNOJET INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 06.092.428/0001-98

Endereço: Av. Governador Paulo Cruz Pimentel, 1051, Centro Ibaiti PR.

Informações sobre a vaga:

Cargo/CBO/Função: Auxiliar de Produção PCD

Quantidade de vagas: Cinco.

Atribuições: Auxiliar nos processos de montagens de bicos e acessórios.

Horário de trabalho: Por turno, horários dos turnos disponíveis (6:00 as 14:00 \ 14:20 as 22:40 \ 22:00 as 06:00)

Dias de trabalho: Segunda a Sábado

Local de trabalho: Av. Governador Paulo Cruz Pimentel, 1051, Centro Ibaiti PR

Salário: R$ 1.627,95.

Informações sobre a entrevista:

Endereço da entrevista: Av. Governador Paulo Cruz Pimentel, 1051, centro.

Horários/agendamento: (aguardar agendamento)

Pessoa para contato: Alexandro Christenson

Telefones: (43) 3546-0316 ou (43) 3546-0300

E-mail: rh@magnojet.com.br