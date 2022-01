Líderes do Norte Pioneiro debatem Desenvolvimento

Deyvitt Leal, Prefeito de Siqueira Campos e o Presidente da Amunorpi se reuniram nesta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, Deyvitt Leal visitou o Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, e o Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, para discutir o Plano de Desenvolvimento Regional de 2022.

Nos próximos dias, será entregue em mãos o Plano para um Paraná mais integrado e sustentável.

Esses são os esforços do Governo do Estado, por meio do Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Jorge, e a Paraná Projetos.

Na foto aparecem também a secretária-executiva da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Michele Naide, e o vice-prefeito siqueirense, Paulo César Leite dos Santos.