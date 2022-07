Lançada plataforma de visita virtual no site de Jacarezinho

Tecnologia usada em museus e galerias de arte é novidade na região

A prefeitura de Jacarezinho lançou o tour virtual da cidade no site oficial do município. Trata-se de uma plataforma com fotos em 360 graus que mostram alguns dos principais atrativos turísticos locais. Bastante comum em museus e espaços fechados como galerias e salas de exposição, o tour virtual é visto como uma maneira inovadora de mostrar o ambiente em todos os ângulos aos visitantes.

A iniciativa foi executada por uma empresa de Curitiba.

A plataforma traz fotos de 18 atrativos da cidade, entre eles a Catedral Diocesana, a estação ferroviária, o Conjunto Amadores de Teatro, e a zona rural do município. Para a captação das imagens foram usadas máquinas de altíssima resolução e um drone capaz de sobrevoar a 500 metros de altitude. De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, o tour virtual é uma forma de apresentar Jacarezinho, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a cidade.

“A ideia é fazer com que as pessoas possam, por meio do tour, ter uma boa noção do nosso potencial turístico. Somos uma cidade histórica, com um forte apelo ao turismo religioso e referência cultural, mas também temos belezas naturais, instituições de ensino de renome nacional, e diversos outros atrativos. E nada melhor do que mostrar isso tudo de uma forma inovadora e altamente funcional. Somos a primeira prefeitura da região a adotar essa tecnologia”, destaca.

Tanto o roteiro, quanto a produção e a gravação dos áudios do tour do virtual foram desenvolvidos pelo Departamento Municipal de Turismo. “A nossa preocupação era de que as pessoas tivessem, ao visitar o site e acessar as fotos, o mínimo de informação possível sobre os atrativos. Por isso gravamos áudios breves, mas capazes de trazer um pouco do histórico de cada lugar. Quanto ao roteiro, alguns pontos turísticos ficaram de fora dessa primeira etapa do projeto. Mas já há um planejamento para ampliarmos o tour no futuro incluindo outros atrativos, de modo a deixar o passeio o mais completo possível”, explica Fabiano Oliveira, diretor do Departamento de Turismo.

Para acessar o tour virtual, basta acessar a página https://turismo.jacarezinho.pr.gov.br/