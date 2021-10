Justiça absolve ex-prefeito de Jundiaí do Sul

Acusação de extorsão não prosperou e Tião Dias está livre de problemas judiciais

O juiz Júlio Cézar Vicentini julgou improcedente a ação penal contra o ex-prefeito de Jundiaí do Sul, Sebastião Egídio Leite(foto) e o absolveu da acusação de extorsão. A decisão do magistrado foi assinada no final de semana e confirmada nesta segunda-feira, dia 18, pelo advogado de defesa, Valdeci Antônio de Almeida.

Na época, o então chefe do executivo chegou a ser preso na cadeia contígua ao prédio da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

Entre os dias 9 de dezembro de 2016 e 4 de janeiro de 2017 o político e um pretenso “comparsa” teriam comentado para o administrador de uma fazenda sobre a “existência de centenas de famílias e caminhões fretados na estrada, os quais estavam prontos para invadir a propriedade, de modo que precisariam se acertar para que evitar o suposto crime”.

Tião Dias, como é conhecido, teria exigido 200 mil reais e, depois, reduzido para R$ 50 mil para, com sua influência, não permitir. As investigações iniciaram após o administrador de uma fazenda entrar em contato com o ex-prefeito a fim de questioná-lo sobre o procedimento de cadastro como produtor rural (PRO-CAD), em trâmite junto à Prefeitura.

A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2018. O acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta

à acusação por meio de defensor constituído. Em seguida, a instrução do feito se deu normalmente sendo ouvidasas vítimas , uma testemunha, bem como realizado o interrogatório do réu.

Na sequência, o Ministério Público, em sede de alegações finais pugnou pela improcedência da pretensão acusatória para o fim de absolver o réu, ante a insuficiência probatória. No mesmo sentido, a defesa – obviamente – pugnou pela absolvição do acusado.