Jovem de 20 anos é executado com tiro em Guapirama

Homicídio aconteceu em Guapirama mas vítima morava em Quatiguá

Exclusivo: Ryan Moises Maciel da Silva (fotos) perdeu a vida nesta sexta-feira, dia 23, com um tiro na nuca, no bairro Piranha, em Guapirama. A execução foi premeditada.

A Polícia trabalha por enquanto com várias motivações.

O jovem de 20 anos residiu em Carlópolis, mas morava atualmente em Quatiguá, atuando em compra e vende de automóveis, segundo pessoas próximas.

Não era casado, não possuía antecedentes criminais e nem tinha filhos.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo no final da manhã para a necropsia. As Polícias Militar, Científica e Civil estiveram no local.

Veja aqui reportagem atualizada: https://www.npdiario.com.br/capa/assassinato-de-jovem-vira-misterio-no-norte-pioneiro/